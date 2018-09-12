10-летняя девочка найдена убитой в Каменск-Уральском
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
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Утром 12 сентября в Каменск-Уральском в доме на улице Алюминевой найдено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает СКР по Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетней». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока.
По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления областного СКР Михаила Бусылко на месте преступления работает усиленная следственно-оперативная группа.
Они проводят осмотр квартиры и допрашивают свидетелей, чтобы раскрыть преступление по «горячим следам» и задержать подозреваемого.
Расследование находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.
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