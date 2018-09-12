Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
10-летняя девочка найдена убитой в Каменск-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2%2810%29 720x400%2c720x400

10-летняя девочка найдена убитой в Каменск-Уральском

Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле