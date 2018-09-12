«Были слышны выстрелы»: полиция Екатеринбурга задержала банду наркоторговцев

В Екатеринбурге рядом с Южным вокзалом сотрудники правоохранительных органов задержали группу людей, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.