«Были слышны выстрелы»: полиция Екатеринбурга задержала банду наркоторговцев
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Вечером 11 сентября в районе Южного вокзала в Екатеринбурге силовики провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в наркоторговле. По словам очевидцев, были слышны выстрелы.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге рядом с Южным вокзалом сотрудники правоохранительных органов задержали группу людей, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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По словам очевидцев, при проведении спецоперации были слышны выстрелы. Однако в ГУ МВД заявили, что табельное оружие не применялось, сообщает URA.RU.
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