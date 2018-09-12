Молодая пара обокрала два магазина электроники в Асбесте

В июле 2018 года жительница Екатеринбурга вместе со своим сообщником совершила хищение товаров в двух магазинах бытовой техники и электроники в Асбесте.

Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что девушка спрятала в сумку товар с полки и скрылась. Также сотрудники правоохранительных органов заметили на записи молодого человека, который также взял с полки товар и вышел из магазина вслед за девушкой.