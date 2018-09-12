Перелом позвоночника: 10-летняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
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11 сентября в Екатеринбурге 10-летняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса Kia Rio. В результате ДТП у девочки сломан позвоночник.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам женщины-водителя, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Школьница неожиданно выскочила из-за машин, стоящих в пробке. Женщина не успела ничего предпринять, и удар пришелся на левую боковую часть автомобиля.
По информации отдела пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга, в результате удара девочка получила компрессионный перелом позвоночника и ушиб мягких тканей таза.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, пишет Е1.
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