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#домахорошо
Перелом позвоночника: 10-летняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перелом позвоночника: 10-летняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Сегодня, 09:30Происшествия
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