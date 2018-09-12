Пришла идея прокатиться: житель Новой Ляли врезался в дерево на угнанном лесовозе
Житель Новой Ляли разбил угнанный лесовоз «Урал», врезавшись на нем в дерево. Оценив повреждения машины, мужчина бросил ее и ушел домой пешком.
В полицию Новой Ляли поступило сообщение от владельца автомобиля «Урал» о том, что неизвестные похитили машину, стоявшую на территории бывшего конного двора на улице Ленина в поселке Лобва.
Мужчина рассказал, что автомобиль должен был находиться под присмотром сторожа, однако тот не выходит на связь.
«Урал» был обнаружен в кювете, врезавшимся в дерево, на развилке автодороги Лобва – Салтаново – Новая Ляля, примерно в 20 км от места стоянки. Водителя на месте не было.
Полиция задержала 52-летнего сторожа, неоднократно судимого за имущественные преступления. Тот сознался, что вечером 30 августа распивал спиртные напитки, а ночью ему пришла в голову идея прокатиться на «Урале», который он охранял. Однако водительских прав у мужчины не было и за руль грузовика он сел впервые.
Проехав до развилки мужчина хотел развернуться обратно, но не справился с управлением и врезался в дерево. Увидев, что лесовоз разбит, сторож бросил его и ушел домой пешком.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения». Сторожу грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.