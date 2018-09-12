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#домахорошо
Пришла идея прокатиться: житель Новой Ляли врезался в дерево на угнанном лесовозе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пришла идея прокатиться: житель Новой Ляли врезался в дерево на угнанном лесовозе

Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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