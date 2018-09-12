Пришла идея прокатиться: житель Новой Ляли врезался в дерево на угнанном лесовозе

В полицию Новой Ляли поступило сообщение от владельца автомобиля «Урал» о том, что неизвестные похитили машину, стоявшую на территории бывшего конного двора на улице Ленина в поселке Лобва.

Мужчина рассказал, что автомобиль должен был находиться под присмотром сторожа, однако тот не выходит на связь.

«Урал» был обнаружен в кювете, врезавшимся в дерево, на развилке автодороги Лобва – Салтаново – Новая Ляля, примерно в 20 км от места стоянки. Водителя на месте не было.

Полиция задержала 52-летнего сторожа, неоднократно судимого за имущественные преступления. Тот сознался, что вечером 30 августа распивал спиртные напитки, а ночью ему пришла в голову идея прокатиться на «Урале», который он охранял. Однако водительских прав у мужчины не было и за руль грузовика он сел впервые.

Проехав до развилки мужчина хотел развернуться обратно, но не справился с управлением и врезался в дерево. Увидев, что лесовоз разбит, сторож бросил его и ушел домой пешком.