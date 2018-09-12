Столкновения не было: тагильчане ищут свидетелей ДТП с перевёртышем на Вагонке

По официальной информации от ГИБДД, 20-летний молодой человек на ВАЗ-2110 не справился с управлением. При этом в аварии никто не пострадал. Кроме того, все участники дорожного инцидента были трезвы.

Однако по сообщению очевидцев, водитель на ВАЗ-2110 ехал по правой полосе проспекта Вагоностроителей. В этот момент по левой полосе ехал Volkswagen, который начал перестраиваться на правую полосу и не убедился в отсутствии машин по левой полосе. Водитель на ВАЗ-2110 был вынужден прибегнуть к экстренному торможению, чтобы избежать столкновения с иномаркой. В этот момент отечественный автомобиль занесло на бордюр, в результате чего она перевернулся. Хозяин Volkswagen не признал свою вину в том, что спровоцировал аварию, тем не менее, он остался на месте ДТП.

Там была третья машина, водитель которой всё видел. Но она уехала. Нужно найти этот автомобиль, вдруг у него был видеорегистратор, поделилась в беседе с TagilCity.ru тагильчанка Алина.