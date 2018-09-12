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#домахорошо
Три крупных пожара произошли в Екатеринбурге и пригороде ночью 12 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три крупных пожара произошли в Екатеринбурге и пригороде ночью 12 сентября

Сегодня, 11:20Происшествия
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