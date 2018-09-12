Три крупных пожара произошли в Екатеринбурге и пригороде ночью 12 сентября

12 сентября в Екатеринбурге на улице Рассветной, 3 возник пожар в сауне. В этот момент в помещении находились 6 человек и кот. Всем удалось эвакуироваться до приезда пожарной службы. Предварительная причина пожара – неполадки с проводкой. В тушении были задействованы 14 огнеборцев, две автоцистерны, автолестница и автомобиль газодымозащитной службы.