Три крупных пожара произошли в Екатеринбурге и пригороде ночью 12 сентября
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12 сентября ночью в Екатеринбурге сначала загорелась сауна на улице Рассветной, 3. Далее поступила информация о возгорании в селе Патруши под Екатеринбургом – пожар случился в продуктовом магазине. Третий случай зарегистрирован в Нижнеисетске в частном доме.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
12 сентября в Екатеринбурге на улице Рассветной, 3 возник пожар в сауне. В этот момент в помещении находились 6 человек и кот. Всем удалось эвакуироваться до приезда пожарной службы. Предварительная причина пожара – неполадки с проводкой. В тушении были задействованы 14 огнеборцев, две автоцистерны, автолестница и автомобиль газодымозащитной службы.
Вторым случаем за ночь стал пожар в селе Патруши. На улице Революции, 57а загорелся продуктовый магазин. Пострадавших нет.
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А в Новоисетске сгорел частный дом на улице Весенней, 24. Очевидцы сообщили, что очаг находился на крыльце. Предполагается, что причиной стал не потушенный окурок. Жители дома успели покинуть горящее помещение. Никто не пострадал.
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