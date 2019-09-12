На коксохиме НТМК вторые сутки ищут пропавшего во время смены работника
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на «Коксохиме» ведутся поиски 34-летнего машиниста коксовой машины, который пропал во время смены утром 11 сентября и с тех пор не объявлялся, сообщили TagilCity.ru источники на предприятии. По их словам, если бы работник покинул завод, это бы зафиксировала охрана, но его никто не видел.
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Он попросил коллегу налить воды в чайник, а когда тот вернулся, его уже не было. Вещи все на месте остались, а сам он исчез, говорят на предприятии.
Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК комментарии не дала. Однако, по словам источников TagilCity.ru, на предприятии уже создана комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего, а поисковая группа осматривает территорию.
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