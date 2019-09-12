На севере Свердловской области из-за лося столкнулись два автомобиля
Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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11 сентября на трассе между Карпинском и Волчанском из-за выбежавшего на дорогу лося произошло ДТП с участием двух автомобилей, пишет портал Е1.
По информации от региональной Госавтоинспекции, перед движущимся автомобилем марки «Тойота» на дорогу выбежал лось, избежать столкновения не удалось. После этого машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ двенадцатой модели.
В результате ДТП водитель и пассажиры отечественного авто не пострадали, водитель и пассажирка иномарки получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Животное погибло на месте.
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Напомним, в июле этого года неизвестный сбил лося на участке дороги меду Тавдой и Туринском и скрылся с места ДТП.
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