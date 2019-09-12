В Екатеринбурге из-за лжегазовиков едва не взорвался жилой дом
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В районе ВИЗа в Екатеринбурге в ночь на 12 сентября был предотвращён взрыв газа в жилом доме. Причиной утечки стало неисправное оборудование, которые накануне установили лжегазовики, рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».
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На подъезде некой компанией «Свердловскгаз» было размещено объявление о том, что в доме будет проводится проверка газового оборудование. Всех жильцов просили обеспечить доступ в квартиры.
Так как логотипы компаний очень похожи, жители поверили информации на объявлении. Хозяйку одной из квартир под угрозой отключения газа лжегазовики убедили поставить новое оборудование. За работу они взяли три тысячи рублей.
Ночью девушка проснулась от запаха газа в квартире и вызвала аварийную бригаду. Оказалось, что установленный лжегазовиками шланг был в трещинах, откуда газ выходил со свистом. Специалисты устранили все неполадки.
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