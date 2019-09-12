В Екатеринбурге из-за лжегазовиков едва не взорвался жилой дом

На подъезде некой компанией «Свердловскгаз» было размещено объявление о том, что в доме будет проводится проверка газового оборудование. Всех жильцов просили обеспечить доступ в квартиры.

Так как логотипы компаний очень похожи, жители поверили информации на объявлении. Хозяйку одной из квартир под угрозой отключения газа лжегазовики убедили поставить новое оборудование. За работу они взяли три тысячи рублей.