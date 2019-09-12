Мэрию Нижнего Тагила эвакуировали из-за пожарной тревоги
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле 12 сентября в 16:00 эвакуировали людей из здания администрации города. В это время в здании проходило заседание профильных комиссий городской думы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
После срабатывания оповещения, всех, кто находился в помещениях, вывели на улицу, а к мэрии приехали два экипажа пожарных машин, скорая помощь и полиция.
Всех присутствующих попросили эвакуироваться и сообщили, что это учебная пожарная тревога,рассказали источники TagilCity.ru.
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Фото: tagilcity.ru
В 16.20 эвакуация была завершена и людям разрешили вернуться в здание.
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