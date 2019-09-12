В Нижнем Тагиле у входа в «Пятерочку» умерла женщина

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В Нижнем Тагиле 12 сентября около 15:00 у входа в «Пятерочку» на перекрестке улиц Победы и Карла Либкнехта умерла женщина. Очевидцы сообщили, что на месте работают правоохранители.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Приехали полицейские, накрыли тело. Почему умерла - неизвестно.сообщили TagilCity.ru очевидцы.
В МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили факт выезда сотрудников на место происшествия.
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