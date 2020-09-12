Ранее судимого 18-летнего екатеринбуржца 10 раз ударили ножом в драке у бара

Ранее судимого 18-летнего екатеринбуржца 10 раз ударили ножом в драке у бара

Сегодня, 10:27ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге неизвестные напали и зарезали 18-летнего молодого человека, сообщает Е1.

Как рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, возле бара «Американка» у молодого человека возник конфликт с группой людей. Завязалась драка, в ходе которой парня ударили ножом. Ранее очевидцы рассказывали о двух ножевых ранениях, однако Горелых пояснил, что на теле екатеринбуржца обнаружено 10 ранений. Сыщики устанавливают очевидцев происшествия, материалы направлены в Следственный комитет. Погибший ранее был судим за грабеж.

Напомним, в Нижнем Тагиле 53-летний местный житель был приговорен к 13 годам колонии. Мужчина девять раз ударил ножом своего приятеля из-за ревности к возлюбленной.

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