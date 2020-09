В Екатеринбурге на улице Михеева насмерть разбился строитель, упав с высоты на стройке, пишет E1.

Очевидец события предположил, что падение произошло из люльки, когда мужчина поднимался в ней, чтобы ремонтировать кровлю. В происшествии разбираются сотрудники Следственного комитета по Свердловской области. Идёт поиск и опрос свидетелей. 6 сентября в Нижнем Тагиле насмерть разбился пенсионер, упав с балкона на втором этаже. 85-летний мужчина вышел развешивать белье и потерял равновесие. Развешивал белье: в Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть

