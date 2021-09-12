4 человека погибли при крушении самолета в Иркутской области

Самолет L-410 упал в тайге в Иркутской области. Пилот, член экипажа и два пассажира погибли. Всего на борту находилось 16 человек.

Спасатели прибыли на место и извлекают зажатых в самолете пассажиров. Детей на борту не было. Называют две причины крушения: отказ двигателя и ошибку пилотов при посадке в тумане, пишет информагентство ТАСС. Во время снижения экипаж сообщил о неполадках. Воздушное судно заходило на второй круг посадки в 4 км от аэропорта Казачинского. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что корпус самолета деформировался, пожара не было. По факту крушения заведено уголовное дело, которое взял на контроль Следственный комитет России. Воздушное судно 2014 года выпуска принадлежит ООО «Аэросервис».

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