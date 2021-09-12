Борт из Москвы экстренно сел в «Толмачево» Новосибирска

Самолет уральской авиакомпании летел над Самарой, когда пилоты заметили неполадки в навигационном оборудовании. Борт экстренно приземлился в аэропорту «Кольцово».

Экипаж рейса на Новосибирск из Екатеринбурга не подавал сигнал бедствия, когда у пилотов отказали навигационные приборы, сообщает E1. Инцидент с воздушным судном случился, когда борт находился над Самарой на высоте принятия решения пилотами, командир экипажа принял решение самостоятельно посадить лайнер на полосу аэропорта «Толмачево» Новосибирска. Пилот рейса уверен, что ситуация была штатной, и его решение было правильным, никто не пострадал. Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» недавно объяснила инцидент с мальчиком-инвалидом в аэропорту Симферополя. Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

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