Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в Екатеринбурге

В сети появилось видео ночного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. Слова очевидцев подтвердились — водитель BMW влетел в бортовой камень и столкнулся еще с двумя авто.

Стали известны подробности аварии, произошедшей ночью 12 августа в Екатеринбурге. Инцидент случился в 47 минут первого ночью. На записи с камер наблюдения на перекрёстке улиц Малышева и Мира видно, как водитель BMW на высокой скорости двигался на пересечении улиц и наехал на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку развернуло и откинуло на ехавшие в соседних полосах движения автомобили, сообщает Е1. В ГИБДД Екатеринбурга добавили, что водитель немецкого внедорожника допустил столкновение с двумя другими иномарками — Geely и Volkswagen Polo. Управлявшего китайским автомобилем мужчину госпитализировали в горбольницу № 23 Екатеринбурга с ушибом грудной клетки. В момент аварии все водители были трезвые. Напомним, в результате аварии на перекрёстке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского пострадал двухмесячный ребёнок. Малыша увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле 4 Фото Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло утром 10 сентября в районе КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле.

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