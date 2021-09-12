Полиция Екатеринбурга задержала двух одиночных пикетчиков

Полиция Екатеринбурга задержала двух одиночных пикетчиков
Полиция Екатеринбурга задержала двух одиночных пикетчиков
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге правоохранители задержали двух горожан, проводивших одиночные пикеты возле здания мэрии.

О задержании пикетчиков сообщила правозащитница Елена Партий. По словам местных жителей, днём, 11 сентября, двое мужчин вышли на площадь 1905 года с плакатами. Каждый из них находился на значительном расстояние от другого. По словам правозащитницы, это были одиночные пикеты, пишет Е1.

Сотрудники местного ОВД задержали пикетчиков и увезли в отделение полиции № 9. О том, в чем обвиняются свердловчане, в полиции не говорят. В УМВД Екатеринбурга воздержались от комментариев.

Напомним, 5 сентября в Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку обвиняемого в педофилии тренера.

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Екатеринбург
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