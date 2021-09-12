Полиция Екатеринбурга задержала двух одиночных пикетчиков

О задержании пикетчиков сообщила правозащитница Елена Партий. По словам местных жителей, днём, 11 сентября, двое мужчин вышли на площадь 1905 года с плакатами. Каждый из них находился на значительном расстояние от другого. По словам правозащитницы, это были одиночные пикеты, пишет Е1.
Сотрудники местного ОВД задержали пикетчиков и увезли в отделение полиции № 9. О том, в чем обвиняются свердловчане, в полиции не говорят. В УМВД Екатеринбурга воздержались от комментариев.
Напомним, 5 сентября в Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку обвиняемого в педофилии тренера.