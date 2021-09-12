Полиция Екатеринбурга задержала двух одиночных пикетчиков

О задержании пикетчиков сообщила правозащитница Елена Партий. По словам местных жителей, днём, 11 сентября, двое мужчин вышли на площадь 1905 года с плакатами. Каждый из них находился на значительном расстояние от другого. По словам правозащитницы, это были одиночные пикеты, пишет Е1.