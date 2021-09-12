Шла по трубам, упала и ударилась: пропавшую старушку нашли в лесу Асбеста

Правоохранители связались с пропавшей, однако им она ответила то же самое. Спустя некоторое время полицейским удалось сузить круг поиска по базовым станциям сотового оператора — женщина находилась в лесу в районе фабрики № 5. Полицейские отправились на поиски бабушки и обнаружили её лежащей на земле с согнутыми руками, старушка не могла пошевелиться. На патрульном автомобиле пенсионерку доставили в местную горбольницу. По словам дочери пропавшей, её мать раньше работала в местном НИИ, путь до которого идёт через лес. Пенсионерка пошла в ту сторону по трубам, пишет Е1.