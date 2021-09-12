Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину

Такой способ сокращения дистанции у местных стал привычным, так как для того, чтобы попасть на другой берег приходится делать «большой крюк». Поэтому когда в реке мало воды, жители едут через реку. Однако, пассажир такси не знал, то за четыре дня до происшествия уровень воды изменился.