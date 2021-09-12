Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину

Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину
Таксист в Каменске-Уральском решил срезать путь и утопил машину
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Водитель такси в Каменске-Уральском решил сократить путь по просьбе опаздывающего на работу клиента. В итоге таксист утопил машину.

В районе деревни Новый Завод таксист утопил свою машину, выполняя просьбу клиента. Опаздывающий на работу местный житель предложил водителю сократить путь — переехать вброд реку Каменку, сообщает Е1.

Такой способ сокращения дистанции у местных стал привычным, так как для того, чтобы попасть на другой берег приходится делать «большой крюк». Поэтому когда в реке мало воды, жители едут через реку. Однако, пассажир такси не знал, то за четыре дня до происшествия уровень воды изменился.

Напомним, ночью 12 сентября автомобиль такси попал в ДТП в центре Екатеринбурга.

Материалы по теме:
Каменск-Уральскийтаксиутонулпереправатаксист
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы