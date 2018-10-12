11 погибших и 9 раненых: 12 октября объявлено днем траура в Чувашии

11 октября в четверг в Чувашии произошло ДТП. Около 19:00 на 647 км трассы М-7 столкнулись микроавтобус Fiat и самосвал Mersedes. Авария произошла между населенными пунктами Лапсары и Большие Карачуры. Пассажирский микроавтобус направлялся в Москву, а грузовик – в сторону Казани.

На место происшествия прибыли 7 бригад скорой помощи, два реанимобиля, а также руководство Министерства внутренних дел для выяснения обстоятельств трагедии.

По информации от МВД, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, нарушив правила дорожного движения, и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Fiat. В ДТП погибли 11 человек, еще 9, включая водителей обоих автомобилей, ранены.

Видео Видео: Мk.ru

Известно, что в ДТП погибли шесть жителей Канашского района, три жителя Канаша, один человек из Янтиковского района и один житель Цивильского района.

Глава республики Михаил Игнатьев высказал слова скорби и соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он заявил, что авария, произошедшая 11 октября, это трагедия всего народа Чувашии. Игнатьев официально объявил 12 октября – днем траура в Чувашской Республике.

Также он поручил оказать медицинскую и финансовую помощь в размере 250 тысяч рублей – семьям погибших и 50 тысяч рублей – пострадавшим.

Депутаты Канашского района и госсовета Чувашии собирают собственные средства в качестве материальной помощи.

Мы поговорили с депутатами, решили оказать помощь, это не деньги бюджета, средства каждого,заявил глава администрации города Канаш Виталий Михайлов.