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Екатеринбуржец убил жену и покончил с собой возле детского сада
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец убил жену и покончил с собой возле детского сада

Сегодня, 07:30Происшествия
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