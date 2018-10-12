Екатеринбуржец убил жену и покончил с собой возле детского сада

Вечером 11 октября в детский сад №371 Екатеринбурга пришёл мужчина, у которого с собой было охотничье ружьё. Из него он застрелил супругу, работавшую воспитательницей. После убийства нападавший покончил с собой.

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Как сообщает URA.ru, у погибших остались двое несовершеннолетних детей. Следователям теперь предстоит установить причину убийства и самоубийства. Сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.