Екатеринбуржец убил жену и покончил с собой возле детского сада

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Инцидент с двумя смертельными случаями произошёл в одном из детских садов Екатеринбурга. Мужчина застрелил супругу-воспитательницу и затем покончил с собой.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 11 октября в детский сад №371 Екатеринбурга пришёл мужчина, у которого с собой было охотничье ружьё. Из него он застрелил супругу, работавшую воспитательницей. После убийства нападавший покончил с собой.
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Фото: © URA.RU
Как сообщает URA.ru, у погибших остались двое несовершеннолетних детей. Следователям теперь предстоит установить причину убийства и самоубийства. Сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошёл не в присутствии воспитанников детского сада, никто из детей не пострадал.
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