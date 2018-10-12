Кобра нашла грабителя продуктового магазина в Первоуральске

Вечером 11 октября 44-летний мужчина ограбил в Первоуральске продуктовый павильон, угрожая продавцу ножом. Преступник найден в течение нескольких часов с помощью служебной собаки по кличке Кобра.
Как рассказала потерпевшая, сначала мужчина зашел в магазин, чтобы купить пива, но ему не хватило денег и он ушел. Через несколько минут покупатель вернулся и, угрожая продавцу ножом, похитил все деньги из кассы. После мужчина скрылся, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ЧОП не успели задержать грабителя. Полицейских вызвала хозяйка магазина. Служебная собака по кличке Кобра взяла след злоумышленника и направилась в сторону заброшенных домов, расположенных неподалеку, где и прятался подозреваемый.
Им оказался 44-летний житель Дегтярска, ранее неоднократно судимый. Деньги из магазина и нож мужчина попытался спрятать, но служебная собака нашла их.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».