Кобра нашла грабителя продуктового магазина в Первоуральске

Как рассказала потерпевшая, сначала мужчина зашел в магазин, чтобы купить пива, но ему не хватило денег и он ушел. Через несколько минут покупатель вернулся и, угрожая продавцу ножом, похитил все деньги из кассы. После мужчина скрылся, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.