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Столкнули или упал? Труп мужчины найден под мостом в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Столкнули или упал? Труп мужчины найден под мостом в Каменске-Уральском

Сегодня, 08:38Происшествия
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