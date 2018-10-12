Столкнули или упал? Труп мужчины найден под мостом в Каменске-Уральском

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10 октября в Каменске-Уральском под пешеходным мостом через реку Исеть прохожие нашли тело мужчины.
По информации руководителя СКР по Каменску-Уральскому Игоря Подгорбунских, мужчина умер от переохлаждения. На теле обнаружены многочисленные травмы. Следователям предстоит выяснить — сам ли он упал с моста или его кто-то столкнул.
Личность погибшего уже установлена, пишет Ura.ru.
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