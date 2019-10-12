Три квартала в центре Нижнего Тагила остались без холодной воды
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В центре Нижнего Тагила на улицах Вязовская и Газетная произошла коммунальная авария, жители близлежащих домов остались без холодной воды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в ООО «Водоканал-НТ», на место происшествия выехала бригада специалистов, ведутся ремонтные работы. Водоснабжение будет восстановлено в течении дня, крайнее время — 20.00.
Все желающие могут набрать воду в водовозе, который будет курсировать по району.
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