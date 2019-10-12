В Екатеринбурге молодая мать поехала продавать автомобиль и пропала
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Последний раз девушку видели на Уралмаше, куда она поехала, чтобы продать свой автомобиль Audi Q5, пишет Е1.
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После этого девушку никто не видел, а машину позже нашли у перекупщиков. Телефон Ксении не отвечает.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные светлые волосы. На бедре — татуировка, на шее — шрам, в правом ухе — три серьги, в левом — две.
В день пропажи была одета в чёрный пиджак, чёрные шорты, чёрные колготки, чёрные ботинки без каблука, бордовый плащ.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ксении Каторгиной, просят позвонить по телефонам +7 800 700–54–52 или 112.
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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