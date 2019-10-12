В Екатеринбурге ученики четвёртого класса избили одноклассника и сняли это на видео
В Екатеринбурге четверо учеников начальной школы напали на одноклассника, когда он возвращался домой. Свои действия ребята снимали на камеру мобильного телефона, пишет Е1.
Как рассказала мама пострадавшего мальчика, о видео она узнала случайно от девочки, с которой у её сына ранее был конфликт. Однако дети утверждают, что драка произошла не из-за этого.
Когда я спросила, за что они его вообще так ненавидят, они сказали, что вроде первого сентября ему сказали не садиться за какую-то там парту, а он всё равно к ней побежал, и вроде как они мстят ему за это, хотя за ту парту он в итоге и не сел. У него и в прошлом году были конфликты, обзывались, но таких побоев не было,сообщила мама мальчика.
Одноклассники гнали его до квартиры, а потом били ногами во входную дверь. По словам женщины, мальчик боится выходить из дома, она обратилась в полицию.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 ведет проверку. В том числе изучается съемки с мобильного телефона.