В Екатеринбурге ученики четвёртого класса избили одноклассника и сняли это на видео

Как рассказала мама пострадавшего мальчика, о видео она узнала случайно от девочки, с которой у её сына ранее был конфликт. Однако дети утверждают, что драка произошла не из-за этого.

Когда я спросила, за что они его вообще так ненавидят, они сказали, что вроде первого сентября ему сказали не садиться за какую-то там парту, а он всё равно к ней побежал, и вроде как они мстят ему за это, хотя за ту парту он в итоге и не сел. У него и в прошлом году были конфликты, обзывались, но таких побоев не было,сообщила мама мальчика.