В Нижнем Тагиле обезврежен боевой снаряд времён Великой отечественной войны
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
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11 октября под Нижним Тагилом в районе посёлка Ключики был обнаружен боевой осколочно-фугасный снаряд, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Боеприпас калибра 76 миллиметров был начинён взрывчатым веществом. В середине прошлого века такие снаряды использовались для горных пушек.
Взрывоопасный объек уничтожен на месте саперами нижнетагильского ОМОНа. Эвакуация местных жителей не потребовалась.
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