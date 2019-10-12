В Нижнем Тагиле пропал 21-летний парень из Томска
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Нижнем Тагиле разыскивается 21-летний Дмитрий Первышин. Молодой человек родом из Томска приехал в Екатеринбург на заработки, а в Тагиле снимал комнату в коммуналке, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дмитрий выходил на связь с родными 3 и 5 октября. Молодой человек сообщил, что у него закончилась вахта и он скоро возвращается домой. 5 октября Дмитрий ушёл из своего дома на Старателе, и больше его никто не видел.
Родители подали заявление на розыск в полицию. К розыску также подключились поисковые отряды — «Скорпион» и «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 180 см, короткие тёмно-русые волосы. Какая одежда была на Дмитрии в день исчезновения — не известно.
Всех, кто видел пропавшего Дмитрия Первышина, просят позвонить по телефонам 8-996-18-25-203 или 112.
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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