В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны улицы Красных Зорь в сторону улицы Попова, у дома №46а на улице Металлургов сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.