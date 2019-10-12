В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 сентября около 20.00 в Нижнем Тагиле на улице Металлургов на пешеходном переходе водитель ВАЗ-2114 сбил 46-летнюю женщину.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны улицы Красных Зорь в сторону улицы Попова, у дома №46а на улице Металлургов сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы.
Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей