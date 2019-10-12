В Свердловской области три человека заживо сгорели в автомобиле
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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В ночь с 11 на 12 октября на трассе Горбуново-Байкалово-Ирбит произошла авария, в результате которой три человека заживо сгорели в машине, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, личность которого пока не установлена, двигаясь в сторону Талицы, наехал на дорожное сооружение. Машина опрокинулась и загорелась.
Кроме водителя, в автомобиле были ещё два человека. Их личности также устанавливаются.
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