Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. Переношу болезнь пока в легкой форме. Из симптомов только потеря обоняния,уточнил депутат. Он также добавил, что продолжает работать дистанционно. Так, у него на 13 октября запланировано заседание по видеосвязи. Напомним, ранее коронавирусом переболел депутат Госдумы от региона Дмитрий Ионин. Зараженный коронавирусом депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о своем состоянии

