Очевидцы рассказали зачем вызвали «скорую» женщине с ребенком, на которую напал мужчина с ножом, пишет Znak.

Сообщается, что женщина упала в обморок, а дочка начала заикаться. Напомним, мама с дочкой вышли на прогулку у дома №75 на улице Старых Большевиков. К ней подбежал мужчина и начал размахивать ножом. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Правоохранители задержали нападавшего. По предварительной информации нападавший является мужем женщины. Вышла погулять. В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на женщину с ребенком

