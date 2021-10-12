Для спасения пожилой женщины пожарные выломали дверь в квартиру в Екатеринбурге

Пожилая екатеринбурженка почувствовала себя плохо в своей квартире и упала на пол. Женщина уже не смогла самостоятельно подняться и начала звать на помощь, сообщает E1.
Соседи вызвали спасателей МЧС, которые выломали железную дверь в жилище пенсионерки. Женщина все это время сидела на полу в коридоре. На кадрах, сделанными одним и пожарных, виден весь процесс спасения.
Сотрудники МЧС передали спасенную прибывшим медикам скорой помощи.
Напомним, пожарные трое суток боролись с тлеющим торфяником в Солнечном под Екатеринбургом. Площадь тления составила порядка 120 гектар, жители города ощущали едкий запах гари.