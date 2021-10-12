Екатеринбурженка подралась с догхантершей и обвинила ее в отравлении собак

Екатеринбурженка подралась с догхантершей и обвинила ее в отравлении собак
Екатеринбурженка подралась с догхантершей и обвинила ее в отравлении собак
Сегодня, 11:25ПроисшествияФото: 1МI
Молодая екатеринбурженка подралась с догхантершей, которая раскладывала возле школы в Екатеринбурге колбасу с таблетками внутри.

Инцидент произошел на ВИЗе в Екатеринбурге, когда 25-летняя девушка заметила взрослую женщину, которая раскладывала куски колбасы возле школы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Подойдя ближе, девушка заметила, что из колбасы торчат белые таблетки. Молодая екатеринбурженка догнала догхантершу и между ними произошла драка. Вечером девушка показала несколько таблеток своей матери-медику, которая предположила, что может быть противотуберкулезный препарат изониазид, которым часто травят животных.

Девушка выложила пост в соцсеть с предупреждением владельцам собак.

Напомним, повешенную собаку обнаружили в лесу под Березовским. В свое время ее выгнали из дома хозяева и соседка кормила собаку, которая осталась жить в подъезде, но такое соседство не нравилось мужчине, которого она и подозревает в убийстве собаки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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