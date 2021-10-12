Екатеринбурженка подралась с догхантершей и обвинила ее в отравлении собак

Напомним, повешенную собаку обнаружили в лесу под Березовским. В свое время ее выгнали из дома хозяева и соседка кормила собаку, которая осталась жить в подъезде, но такое соседство не нравилось мужчине, которого она и подозревает в убийстве собаки.