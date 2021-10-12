Грузовик влетел в попавшие в ДТП автомобили на ЕКАД

Пока водители оформляли мелкое ДТП на ЕКАД, в них влетел грузовик. Женщина-водитель госпитализирована в больницу Екатеринбурга.

Дорожное происшествие случилось вечером 11 октября 2021 года под Екатеринбургом, сообщает E1. Двое водителей попали в небольшое ДТП и решили оформить на месте европротокол. Пока женщина искала в салоне своей «Тойоты» документы, в заднюю часть автомобиля влетел грузовик. Фото: ИА «Ночные новости» Женщина получила травмы и была госпитализирована, остальные участники второго ДТП не пострадали. На месте работали сотрудники ГИБДД, о состоянии пострадавшей пока не сообщается. Напомним, водитель грузовика MAN предстанет перед судом за ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала 30-летняя екатеринбурженка и ее малолетний сын. Водитель «МАНа» предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей матерью и ее сыном

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