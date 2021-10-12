Грузовик влетел в попавшие в ДТП автомобили на ЕКАД

Дорожное происшествие случилось вечером 11 октября 2021 года под Екатеринбургом, сообщает E1.
Двое водителей попали в небольшое ДТП и решили оформить на месте европротокол. Пока женщина искала в салоне своей «Тойоты» документы, в заднюю часть автомобиля влетел грузовик.
Женщина получила травмы и была госпитализирована, остальные участники второго ДТП не пострадали. На месте работали сотрудники ГИБДД, о состоянии пострадавшей пока не сообщается.
Напомним, водитель грузовика MAN предстанет перед судом за ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала 30-летняя екатеринбурженка и ее малолетний сын.