Офис строительной компании обстрелян неизвестными в Екатеринбурге

Злоумышленники обстреляли окна офиса строительной компании в ночь на 12 октября 2021 года, сообщает E1.
В окнах имеются сквозные круглые отверстия, по словам сотрудников организации, они похожи на следы от пневматических пуль.
В руководстве компании заявили, что стреляли именно в их окна — здание большое, но попали только в их. Пострадавших нет, сотрудники полиции выехали на место инцидента.
Напомним, 3 октября текущего года неизвестные обстреляли автомобиль екатеринбурженки, в салоне которого также находился малолетний ребенок.