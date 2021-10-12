Офис строительной компании обстрелян неизвестными в Екатеринбурге

Офис строительной компании обстрелян неизвестными в Екатеринбурге
Офис строительной компании обстрелян неизвестными в Екатеринбурге
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: 1МI
Утром сотрудники строительной организации Екатеринбурга обнаружили прострелянные окна офиса. Несколько пуль, похожие на пневматические, найдены на месте происшествия.

Злоумышленники обстреляли окна офиса строительной компании в ночь на 12 октября 2021 года, сообщает E1.

В окнах имеются сквозные круглые отверстия, по словам сотрудников организации, они похожи на следы от пневматических пуль.

В руководстве компании заявили, что стреляли именно в их окна — здание большое, но попали только в их. Пострадавших нет, сотрудники полиции выехали на место инцидента.

Напомним, 3 октября текущего года неизвестные обстреляли автомобиль екатеринбурженки, в салоне которого также находился малолетний ребенок.

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Екатеринбург
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