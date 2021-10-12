Попавшая под колеса пьяная женщина избила водителя каблуками и сумкой в Верхней Пышме

Водитель «Лада Ларгус» задел женщину зеркалом в Верхней Пышме. Она упала, а потом встала и начала избивать мужчину сумкой и пинать каблуками. По словам очевидцев, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

На месте конфликта работали сотрудники ГИБДД. В ведомстве отметили, что пострадавшая покинула место происшествия. Водитель «Лады» дождался приезда полицейских и оформил ДТП, пишет «КП-Екатеринбург». На кадрах записи женщина лежит на земле, а затем начинает избивать и пинать вышедшего из автомобиля водителя. Прохожие пытались утихомирить дебоширку, но она снова упала, а затем ушла. По словам очевидцев, пострадавшая была пьяна. Напомним, замначальника отдела полиции Алапаевска Антон Рожин был уволен с должности спустя полгода после того, как совершил пьяное ДТП на служебном автомобиле. Мужчина почти все это время находился на больничном. Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП

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