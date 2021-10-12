Вандалы в очередной раз изуродовали фасад Дома книги в Екатеринбурге

Вандалы в очередной раз изуродовали фасад Дома книги в Екатеринбурге
Вандалы в очередной раз изуродовали фасад Дома книги в Екатеринбурге
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: 1МI
Вандалы разукрасили только что отремонтированный фасад Дома книги в Екатеринбурге краской из баллончиков. Действия злоумышленников попали на камеру уличного наблюдения.

Недавно отремонтированный фасад Дома книги в Екатеринбурге, на который было потрачено 15 миллионов, подростки-вандалы разукрасили краской, сообщает E1.

Сначала их было четверо, совсем подростки, они первыми разрисовали фасад. Затем к ним присоединились еще четыре подростка, уже постарше, и сделали то же самое. Фасад здания безвозвратно испорчен,рассказала E1 директор Дома книги Светлана Менщикова.

Со слов Менщиковой, буквально недавно на ремонт фасада было затрачено около 15-ти миллионов рублей, теперь предстоит искать средства на новое обновление.

Как рассказала директор Дома книги, нападки вандалов на Дом книги случаются периодически, но правоохранители не оказывают администрации никакой помощи, так как здание находится в частных руках. И охранять его должны сами собственники, несмотря на то, что здание является узнаваемым местом Екатеринбурга.

Напомним, в середине августа текущего года вандалы разгромили площадку на месте строительства стадиона в Нижнем Тагиле. Строители утром обнаружили вырванные бордюры, камни и землю в колодце.

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Екатеринбург
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