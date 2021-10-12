Вандалы в очередной раз изуродовали фасад Дома книги в Екатеринбурге

Сначала их было четверо, совсем подростки, они первыми разрисовали фасад. Затем к ним присоединились еще четыре подростка, уже постарше, и сделали то же самое. Фасад здания безвозвратно испорчен,рассказала E1 директор Дома книги Светлана Менщикова.