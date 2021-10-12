Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

Три взрослых челябинца устроили оргию со школьницами в Екатеринбурге. Две девочки уехали после вписки домой, а самая младшая осталась с новыми знакомыми на квартире.

Инцидент произошёл 8 октября. Три школьницы встретились возле школы № 22 по адресу Красных Партизан, 4 в Уралмашевском районе Екатеринбурга. Одной из учениц — 14 лет, а двум другим по 15. К девушкам подошел незнакомый мужчина, представившийся Артемом, и позвал их потратить 60 тысяч рулей с его банковской карты. Школьницы согласились, предложил не ходить в ресторан, а снять посуточно квартиру для вписки, пишет ЕАН. Спустя полчаса юных свердловчанок гость из южноуральского региона забрал на автомобиле вместе со своими двумя товарищами — Арсеном и Романом. Мужчины закупились алкоголем и отправились на квартиру по адресу Малышева, 104. На вписке мужчины выпивали и по очереди занимались сексом с девушками — в комнате и ванной. Позднее 15-летние подруги уехали на такси домой, а их 14-летняя знакомая осталась с мужчинами и продолжила «отдыхать». О происшествии узнала мать одной из девочек — она узнала у дочери, где та была весь вечер. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, назвав адрес, по которому проходила вписка. Приехавшие на место оперативники застали троих мужчин с 14-летней школьницей во время оргии. Правоохранители выяснили, что уральцы приехали в Екатеринбург из Троицка Челябинской области. Мужчин задержали на месте — одному из них 28 лет, двум другим (они оказались братьями) — 20 и 36 лет. В СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних и насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч.3 ст. 131, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ). Напомним, две 14-летние школьницы из Екатеринбурга пропали после того, как уехали на вписку. Их обнаружили на съемной квартире в Челябинске. Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

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