Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами
Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами
Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Три взрослых челябинца устроили оргию со школьницами в Екатеринбурге. Две девочки уехали после вписки домой, а самая младшая осталась с новыми знакомыми на квартире.

Инцидент произошёл 8 октября. Три школьницы встретились возле школы № 22 по адресу Красных Партизан, 4 в Уралмашевском районе Екатеринбурга. Одной из учениц — 14 лет, а двум другим по 15. К девушкам подошел незнакомый мужчина, представившийся Артемом, и позвал их потратить 60 тысяч рулей с его банковской карты. Школьницы согласились, предложил не ходить в ресторан, а снять посуточно квартиру для вписки, пишет ЕАН.

Спустя полчаса юных свердловчанок гость из южноуральского региона забрал на автомобиле вместе со своими двумя товарищами — Арсеном и Романом. Мужчины закупились алкоголем и отправились на квартиру по адресу Малышева, 104.

На вписке мужчины выпивали и по очереди занимались сексом с девушками — в комнате и ванной. Позднее 15-летние подруги уехали на такси домой, а их 14-летняя знакомая осталась с мужчинами и продолжила «отдыхать».

О происшествии узнала мать одной из девочек — она узнала у дочери, где та была весь вечер. Женщина незамедлительно обратилась в полицию, назвав адрес, по которому проходила вписка. Приехавшие на место оперативники застали троих мужчин с 14-летней школьницей во время оргии.

Правоохранители выяснили, что уральцы приехали в Екатеринбург из Троицка Челябинской области. Мужчин задержали на месте — одному из них 28 лет, двум другим (они оказались братьями) — 20 и 36 лет.

В СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних и насильственные действия сексуального характера (п. «а» ч.3 ст. 131, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ).

Напомним, две 14-летние школьницы из Екатеринбурга пропали после того, как уехали на вписку. Их обнаружили на съемной квартире в Челябинске.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
изнасилованиеЧелябинсквечеринкаЧелябинская областьшкольницы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы