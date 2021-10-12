Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Свердловской области

Специалисты советуют хозяевам не выпускать птиц за пределы двора, не давать им контактировать с другими особями, не наливать воду из открытых водоемов, не лечить птиц самостоятельно и не покупать их на рынках. Также о случаях массовой гибели нужно сообщать работникам ветеринарных станций.