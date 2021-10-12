Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Свердловской области

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Свердловской области
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Свердловской области
Вчера, 21:42ПроисшествияФото: 1MI
Вспышка птичьего гриппа обнаружена в селе Патруши Сысертского района. Ее зафиксировали сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных и Свердловской облветлаборатории.

На данный момент специалисты занимаются тем, что ликвидируют очаг инфекции, сообщает пресс-служба Сысертской ветстанции. Отмечается, что птичий грипп характеризуется вялостью, отказом питаться, взъерошенным оперением, цианозом кожных покровов, нарушением координации, конъюнктивитом и диареей.

Специалисты советуют хозяевам не выпускать птиц за пределы двора, не давать им контактировать с другими особями, не наливать воду из открытых водоемов, не лечить птиц самостоятельно и не покупать их на рынках. Также о случаях массовой гибели нужно сообщать работникам ветеринарных станций.

Напомним, некоторых территорий и свинокомплексов Свердловской области коснулось расширение зоны карантина по африканской чуме свиней. Срок введения нового карантина продлится до 10 декабря.

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