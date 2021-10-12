Занос COVID-19 зафиксирован в ЦГБ № 7 в Екатеринбурге

Занос COVID-19 зафиксирован в ЦГБ № 7 в Екатеринбурге
Занос COVID-19 зафиксирован в ЦГБ № 7 в Екатеринбурге
Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: 1MI
Терапевтическое отделение ЦГБ № 7 Екатеринбурга закрыто на карантин. Причиной стал занос COVID-19.

Информации о массовой вспышке нет. На данный момент проводятся дополнительные санитарно-профилактические мероприятия. Прием новых пациентов временно приостановлен, пишет ЕАН со ссылкой на оперативный штаб.

В последние несколько дней до закрытия терапии, в отделении находились пациенты с циррозами, анемиями, онкобольные, больные с плевритами, различными отравлениями, сообщил изданию источник. В общей сложности число больных из группы риска составило около 40 человек. Тех, у кого коронавирусная инфекция подтвердилась, перевели в госпитали.

Сами врачи утверждают, что причиной вспышек является дефицит тестов. Они говорят, что на неделю предоставляется всего 100 штук, чего хватает на сутки.

Напомним, накануне 11 октября стало известно, что реабилитационное медучреждение в Екатеринбурге перепрофилируется под лечение коронавирусных больных. В общей сложности в Свердловской области развернуто почти 10 тысяч коек.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
Материалы по теме:
больницазаболеваемостьЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы