Сегодня утром в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная сбили человека

Скорее всего, авария произошла рано утром, примерно в 6:00, потому что проезжал там в 7:30, и на месте уже были и ГИБДД, и «труповозка». Похоже, он шел по обочине, только не с той стороны, да еще весь в темном рассказывает Павел.

Пока утверждать погиб человек или нет, нельзя, однако хочется отметить, что в последнее время участились ДТП с участием пешеходов. Только вчера вечером на Гальянке был сбит человек, уже сегодня на Индустриальной. К слову, водители жалуются, что ездить сейчас особенно тяжело - разметка уже местами стерлась, снега нет, а светает поздно, плюс, пешеходы все в темном. В связи с этим рекомендуем пешеходам использовать в одежде светоотражающие элементы, поскольку именно эта деталь может спасти вас от трагедии.