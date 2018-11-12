Двое налетчиков в масках ограбили ювелирный магазин в Ревде
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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11 ноября в 17:41 в Ревде на улице Максима Горького был ограблен ювелирный магазин «Золотой телец». Двое преступников в масках вынесли золотые украшения с нескольких витрин.
Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Однако, когда приехала охрана, грабители уже скрылись. Точная сумма ущерба пока не известна. Работники ювелирного магазина не пострадали.
Нападавшие попали в объективы видеокамер, но их лица были полностью закрыты масками. Полиция пустила по следу преступников служебную собаку, но на улице Мира их след потерялся.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившимся или видел похожих людей, просят сообщить в полицию по телефону 02, сообщает «Ревда-Инфо».
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