Двое налетчиков в масках ограбили ювелирный магазин в Ревде

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Однако, когда приехала охрана, грабители уже скрылись. Точная сумма ущерба пока не известна. Работники ювелирного магазина не пострадали.

Нападавшие попали в объективы видеокамер, но их лица были полностью закрыты масками. Полиция пустила по следу преступников служебную собаку, но на улице Мира их след потерялся.