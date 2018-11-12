Из оружейного магазина с новым телефоном: екатеринбуржец украл телефон у продавца
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: е1.ru
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Житель Екатеринбурга украл телефон у продавца оружейного магазина. Видекамера внутреннего наблюдения засняла процесс кражи.
Сюжеты: Екатеринбург
10 ноября в полицию Екатеринбурга с заявлением обратился продавец из оружейного магазина на проспекте Космонавтов. Мужчина рассказал, что пока он занимался обслуживанием покупателей, смартфон лежал на прилавке, а через несколько минут его уже там не было.
Камера внутреннего видеонаблюдения записала, как один из покупателей в куртке защитного цвета и черной кепке сначала с интересом изучал витрины. Затем мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, забрал с прилавка телефон, положил его в карман и не спеша удалился из помещения.
Видео
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Видео: е1.ru
Украденный телефон был приобретен молодым человеком полгода назад за 15 тысяч рублей. По факту обращения потерпевшего организована проверка, сообщает Е1.ru.
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