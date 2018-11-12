Из оружейного магазина с новым телефоном: екатеринбуржец украл телефон у продавца

10 ноября в полицию Екатеринбурга с заявлением обратился продавец из оружейного магазина на проспекте Космонавтов. Мужчина рассказал, что пока он занимался обслуживанием покупателей, смартфон лежал на прилавке, а через несколько минут его уже там не было.

Камера внутреннего видеонаблюдения записала, как один из покупателей в куртке защитного цвета и черной кепке сначала с интересом изучал витрины. Затем мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, забрал с прилавка телефон, положил его в карман и не спеша удалился из помещения.

Видео Видео: е1.ru