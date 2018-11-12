Потолок обвалился в одной из квартир дома в Верхней Пышме после капитального ремонта

Одна из жительниц дома на улице Кривоусова в Верхней Пышме сообщила, что во время сна ее разбудило громыхание и крик молодого человека. Как оказалось, в комнате обрушился потолок, в момент обрушения девушка находилась на кровати, куда и посыпались обломки. По словам потерпевшей, их спасла бдительность ее молодого человека, который вовремя услышал странные звуки.

После произошедшего молодые люди перешли в другую комнату, но от страха избавиться не удалось, так как трещина может пойти дальше.

Данный инцидент произошел не в первый раз, жители сообщают, что после капитального ремонта проблемы с потолком начались уже летом 2017 года. Впервые семья Татьяны столкнулась с подобной опасной ситуацией, когда младшая сестра заходила в эту же комнату, и перед ней обрушился потолок. Пострадавшая рассказала, что во время ремонта пошел дождь и залил чердак, в это время рабочие продолжали по нему ходить и вот что вышло.

Татьяна заявляет, что после всего произошедшего подрядчики долго отказались исправлять свои ошибки, и, в итоге, сделали работу некачественно. Пострадавшие продолжают решать возникшую проблему. Обвал потолка, произошедший на улице Кривоусова, не единичный случай.

Похожая ситуация произошла этим летом в одном из домов в переулке Суворовском в Екатеринбурге. Жильцы данного дома сообщают, что потолок не подвергался ремонту с 1962 года.