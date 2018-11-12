Потолок обвалился в одной из квартир дома в Верхней Пышме после капитального ремонта
Летом 2017 года в Верхней Пышме состоялся капитальный ремонт дома № 28 на улице Кривоусова, но уже 12 ноября 2018 года жители верхнего этажа стали жертвами обвала штукатурки.
Одна из жительниц дома на улице Кривоусова в Верхней Пышме сообщила, что во время сна ее разбудило громыхание и крик молодого человека. Как оказалось, в комнате обрушился потолок, в момент обрушения девушка находилась на кровати, куда и посыпались обломки. По словам потерпевшей, их спасла бдительность ее молодого человека, который вовремя услышал странные звуки.
После произошедшего молодые люди перешли в другую комнату, но от страха избавиться не удалось, так как трещина может пойти дальше.
Данный инцидент произошел не в первый раз, жители сообщают, что после капитального ремонта проблемы с потолком начались уже летом 2017 года. Впервые семья Татьяны столкнулась с подобной опасной ситуацией, когда младшая сестра заходила в эту же комнату, и перед ней обрушился потолок. Пострадавшая рассказала, что во время ремонта пошел дождь и залил чердак, в это время рабочие продолжали по нему ходить и вот что вышло.
Татьяна заявляет, что после всего произошедшего подрядчики долго отказались исправлять свои ошибки, и, в итоге, сделали работу некачественно. Пострадавшие продолжают решать возникшую проблему. Обвал потолка, произошедший на улице Кривоусова, не единичный случай.
Похожая ситуация произошла этим летом в одном из домов в переулке Суворовском в Екатеринбурге. Жильцы данного дома сообщают, что потолок не подвергался ремонту с 1962 года.
Жители новостройки на улице Академика Сахарова сообщают, что год назад дом № 57 был сдан в эксплуатацию, но толстый слой штукатурки уже начал обваливаться с потолка. Владелица одной из таких квартир сообщила, что за нанесенный ущерб ей предложили только сто тысяч рублей, сообщает Е1.ru.