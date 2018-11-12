Вооруженная банда вымогателей задержана в Свердловской области

В органы внутренних дел Свердловской области поступило заявление от молодого человека. Он рассказал, что подвергся вымогательству. По словам пострадавшего, к нему домой пришли три девушки, с которыми он впоследствии распивал спиртные напитки. После их ухода молодой человек получил сообщение о том, что он должен заплатить 20 тысяч рублей за якобы пропавшие у девушки во время вечеринки 10 тысяч рублей. Мужчине была назначена встреча, прибыв на которую он был избит группой вооруженных молодых людей. Далее молодого человека уложили в багажник автомобиля и вывезли в лес, где злоумышленники открыли огонь вблизи пострадавшего и ранили его в ногу. Мужчине дали срок, чтобы вернуть деньги.