Вооруженная банда вымогателей задержана в Свердловской области
Группа молодых людей, которая, по версии следствия, занималась вымогательством, вооружившись предметом, похожим на автомат Калашникова и травматическим пистолетом, задержана в Свердловской области.
В органы внутренних дел Свердловской области поступило заявление от молодого человека. Он рассказал, что подвергся вымогательству. По словам пострадавшего, к нему домой пришли три девушки, с которыми он впоследствии распивал спиртные напитки. После их ухода молодой человек получил сообщение о том, что он должен заплатить 20 тысяч рублей за якобы пропавшие у девушки во время вечеринки 10 тысяч рублей. Мужчине была назначена встреча, прибыв на которую он был избит группой вооруженных молодых людей. Далее молодого человека уложили в багажник автомобиля и вывезли в лес, где злоумышленники открыли огонь вблизи пострадавшего и ранили его в ногу. Мужчине дали срок, чтобы вернуть деньги.
В ходе розыскных мероприятий полиция задержала группу молодых людей, у которых обнаружен травматический пистолет и предмет, похожий на автомат. Подозреваемые дали признательные показания о своей причастности к вымогательству с применением насилия. За содействие следственным органам молодые люди были отпущены под подписку о невыезде, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По факту происшествия следственным подразделением ОП №9 городского УМВД возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от вымогательства аналогичным образом, обратиться в ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области. Контактный телефон: 8 (343) 297-55-55.