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Вооруженная банда вымогателей задержана в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вооруженная банда вымогателей задержана в Свердловской области

Сегодня, 13:47ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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