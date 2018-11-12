Житель Талицы будет осужден за избиение сотрудника ДПС

По данным следствия, 17 августа 2018 года обвиняемого, который находился за рулем ВАЗ-2107 в алкогольном опьянении, остановили сотрудники ДПС. Полицейские потребовали у мужчины документы, но их у него не оказалось.

Тогда правоохранители предложили ему проехать в отделение полиции, однако мужчина на это предложение отреагировал агрессивно. Он несколько раз ударил сотрудника ДПС ногой. Полицейским пришлось применить силу и задержать водителя.

Также выяснялось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.