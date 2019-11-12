64-летний тагильчанин спас из ледяной воды двух детей и женщину

Инцидент произошёл около трёх часов дня возле домов №18 и №20 на улице Ермака. Две 8-летние девочки гуляли на детской площадке и залезли в кусты, за которыми находился крутой обрыв в реку. Одна из девочек подскользнулась и упала в воду, вторая полезла за ней, но тоже провалилась под лёд.

В этот момент на улицу вышла мама одной из школьниц, увидела детей и бросилась их спасать. При этом плавать женщина не умела. Ей удалось схватить девочек, но лёд треснул и она тоже начала тонуть.

Женщине удалось вытолкнуть детей ближе к берегу. В этот момент на балкон дома неподалёку вышел Алексей Хотько. Услышав крики о помощи, он бросился к реке.

Подбежал, увидел, что женщина пытается детей вытащить. Зашёл в воду, помог достать, поставил на берег. Там не глубоко было, примерно пониже колена. Нет, страшно не было, на моём месте каждый бы так сделал!рассказал мужчина.

В это время супруга Алексея позвонила в МЧС. На место происшествия приехали спасатели и полиция.