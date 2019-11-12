64-летний тагильчанин спас из ледяной воды двух детей и женщину
9 ноября в реке Тагил едва не утонули двое детей и женщина. На помощь пришёл 64-летний бывший горноспасатель, который вытащил пострадавших из ледяной воды, пишет ИА «Все новости».
Инцидент произошёл около трёх часов дня возле домов №18 и №20 на улице Ермака. Две 8-летние девочки гуляли на детской площадке и залезли в кусты, за которыми находился крутой обрыв в реку. Одна из девочек подскользнулась и упала в воду, вторая полезла за ней, но тоже провалилась под лёд.
В этот момент на улицу вышла мама одной из школьниц, увидела детей и бросилась их спасать. При этом плавать женщина не умела. Ей удалось схватить девочек, но лёд треснул и она тоже начала тонуть.
Женщине удалось вытолкнуть детей ближе к берегу. В этот момент на балкон дома неподалёку вышел Алексей Хотько. Услышав крики о помощи, он бросился к реке.
Подбежал, увидел, что женщина пытается детей вытащить. Зашёл в воду, помог достать, поставил на берег. Там не глубоко было, примерно пониже колена. Нет, страшно не было, на моём месте каждый бы так сделал!рассказал мужчина.
В это время супруга Алексея позвонила в МЧС. На место происшествия приехали спасатели и полиция.
Алексей Хотько до пенсии работал на ВГОКе горноспасателем. У него трое детей и шестеро внуков. Сейчас в региональный главк МЧС готовится рапорт о присуждении ему ведомственной награды «За спасение погибающих на водах».