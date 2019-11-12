На Урале от вирусной инфекции умер годовалый ребенок
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные в сысертской больнице в Свердловской области умер годовалый ребенок. В свидетельстве о смерти указано «вирусная инфекция дыхательных путей», сообщает портал Е1.
9 ноября малыш попал в больницу с легкой одышкой, а к утру следующего дня ребенок умер. По словам источника, знакомого с семьей погибшего ребенка, в свидетельстве о смерти написали «вирусная инфекция дыхательных путей». Однако семья намерена выяснить, какая именно инфекция могла привести к летальному исходу.
В региональном Минздраве сообщили, что по данному факту проводится проверка, и подробности инцидента не разглашаются.
Также доследственная проверка организована следственными органами. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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