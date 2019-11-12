На Урале от вирусной инфекции умер годовалый ребенок

9 ноября малыш попал в больницу с легкой одышкой, а к утру следующего дня ребенок умер. По словам источника, знакомого с семьей погибшего ребенка, в свидетельстве о смерти написали «вирусная инфекция дыхательных путей». Однако семья намерена выяснить, какая именно инфекция могла привести к летальному исходу.